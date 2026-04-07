    • 07 aprel, 2026
    • 15:44
    SEPAH Səudiyyə Ərəbistanı, BƏƏ və İsraildəki obyektlərə zərbələr endirib

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) ABŞ və onun müttəfiqlərini təhdid edib.

    Bu barədə "Report" İran KİV-nə istinadən xəbər verir.

    "ABŞ və onun müttəfiqlərinin regionda uzun illər boyu neft və qazdan məhrum olması üçün ABŞ və tərəfdaşlarının infrastrukturunu dağıdacağıq", - SEPAH-ın bəyanatında bildirilib.

    Həmçinin, SEPAH ABŞ və İsrailin İranın neft-kimya sənayesinə və digər infrastrukturuna endirdiyi zərbələrə cavab olaraq Yaxın Şərqdəki bir sıra obyektlərə dronlarla kütləvi zərbələrin endirildiyini açıqlayıb.

    İran tərəfinin iddiasına görə, zərbələr İsraildə Dimona yaxınlığındakı neft-kimya sənayesinin enerji qurğusuna və yanacaq anbarına, "Cəbəl-Əli" limanındakı (BƏƏ) ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Təmir və texniki xidmət mərkəzinə, eləcə də Küveytdəki "Əhməd əl-Cabir" aviabazasında radiolokasiya sistemlərinə və ABŞ hərbçilərinin yerləşdiyi obyektlərə endirilib.

    "Al Jazeera" telekanalı bildirib ki, SEPAH Səudiyyə Ərəbistanının Cübail regionundakı neft-kimya obyektlərinə zərbələr endirmək üçün raketlər və pilotsuz uçuş aparatları istifadə edib.

    İran tərəfinin məlumatına görə, hücumlar İsrailin Şirazdakı neft-kimya kompleksinə endirdiyi əvvəlki zərbələrə cavab olub.

    SEPAH bəyan edib ki, "Sadra", "ExxonMobil" və "Dark Chemical" da daxil olmaqla, ABŞ şirkətləri ilə əlaqəli obyektlər də hədəf olub.

    Bundan əlavə, korpusun iddiasına görə, ABŞ şirkəti "Shourdan Phillips"ə məxsus Əl-Xuvaymədəki neft-kimya kompleksinə zərbələr endirilib.

    İran hakimiyyəti daha əvvəl xəbərdarlıq etmişdi ki, ölkənin enerji və infrastruktur sisteminə hücumlar olacağı təqdirdə, regiondakı analoji obyektlərə cavab zərbələri endiriləcək.

    КСИР заявил об ударах по объектам в Саудовской Аравии, ОАЭ и Израиле
    IRGC claims strikes on targets in Saudi Arabia, UAE and Israel

    Son xəbərlər

    16:21

    Azad edilmiş ərazilərdə mina təhlükəsinə həsr olunan tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    16:20

    İttihamlar, ədavət və məhkəmə predmeti: Opera və Balet Teatrında nə baş verir? – ARAŞDIRMA

    İncəsənət
    16:17

    Tramp: Bu gecə bütöv bir sivilizasiya məhv olacaq

    Digər
    16:16

    Türkiyənin sülhsevər mövqeyi - rəsmi Ankaranın regional münaqişələrin həllində rolu - ŞƏRH

    Analitika
    16:11

    ABŞ İranın Xarq adasındakı hərbi obyektlərə hücum edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    16:11

    Abdelatti İraq və Pakistandan olan həmkarları ilə Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib

    Digər ölkələr
    16:09

    AFFA tərəfindən cəzalandırılan Adil Şükürov: "Artıq söz deməmişəm, söyüş söyməmişəm"

    Futbol
    16:01

    Aİ yeni enerji tədbirləri paketi ilə bağlı müddətləri açıqlamaqdan imtina edib

    Digər ölkələr
    16:01
    Foto

    Azərbaycanın sədrliyi ilə AQEM Yüksək Səviyyəli Şəxslər Komitəsinin növbəti iclası keçirilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti