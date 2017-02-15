Косовский парламент одобрил создание полноценной армии

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Парламент Косово принял во вторник резолюцию о создании полноценных вооруженных сил.

Как передает Report, резолюция была одобрена всеми присутствующими депутатами — 68 голосами, и объединила правящую коалицию президента Хашима Тачи и премьера Исы Мустафы с косовско-албанской оппозицией.

Исключение составили парламентарии из партии нацменьшинства «Сербский список», которые бойкотировали заседание.

«Правительство Косово получает полномочия как можно скорее начать координировать и представить парламенту на утверждение стратегию трансформации сил безопасности Косово в вооруженные силы»,— приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения парламента.