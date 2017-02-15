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    Косовский парламент одобрил создание полноценной армии

    Резолюция была одобрена всеми присутствующими депутатами

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Парламент Косово принял во вторник резолюцию о создании полноценных вооруженных сил.

    Как передает Report, резолюция была одобрена всеми присутствующими депутатами — 68 голосами, и объединила правящую коалицию президента Хашима Тачи и премьера Исы Мустафы с косовско-албанской оппозицией.

    Исключение составили парламентарии из партии нацменьшинства «Сербский список», которые бойкотировали заседание.

    «Правительство Косово получает полномочия как можно скорее начать координировать и представить парламенту на утверждение стратегию трансформации сил безопасности Косово в вооруженные силы»,— приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения парламента.

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