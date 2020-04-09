​Коронавирусом заразились 175 сотрудников ООН, двое умерли

Число заразившихся коронавирусом сотрудников ООН достигло 175, скончались двое.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в ходе видеобрифинга официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"На сегодняшний день известно о 175 подтвержденных случаев заражения среди сотрудников ООН по всему миру. Из них 32 в США, 19 здесь, в секретариате ООН", - сказал Дюжаррик.

"Есть два смертельных случая", - добавил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончались.