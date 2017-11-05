Король Саудовской Аравии объявил об антикоррупционной кампании

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил о запуске масштабной антикоррупционной кампании, призванной полностью покончить со злоупотреблениями во властных структурах.

Как передает Report, об этом сoобщает ТАСС.

По словам монарха, ответственные органы королевства проведут "серию кампаний по задержанию обвиняемых в финансовых махинациях и злоупотреблении властью".

4 ноября созданный в тот же день Высший комитет по борьбе с коррупцией постановил задержать 11 принцев из правящей семьи, а также несколько десятков бывших и действующих министров.

Ранее 4 ноября саудовский монарх назначил новых глав минэкономики, министерства национальной гвардии и ВМС страны.