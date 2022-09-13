Карл III впервые прибыл в Северную Ирландию в роли монарха

Карл III прибыл в Северную Ирландию с первым официальным визитом в качестве монарха.

Карл III прибыл в Северную Ирландию с первым официальным визитом в качестве монарха.

Как передает Report, об этом сообщает BBC.

Британский король прилетел в Северную Ирландию вместе с королевой-консортом Камиллой. Их самолет приземлился в аэропорту Белфаста. Королевская чета направится в замок Хиллсборо — единственную резиденцию королевской семьи в Северной Ирландии. Когда король въедет в замок Хиллсборо, будет дан оружейный салют.

Король проведет аудиенцию с министром по делам Северной Ирландии Крисом Хитоном-Харрисом, а затем встретится с высокопоставленными представителями политических партий.

Ожидается, что Карл III также отправится на короткую прогулку, во время которой встретится с представителями общественности и посмотрит на цветы и записки, которые принесли к Хиллсборо местные жители в дань памяти королевы. Толпы людей начали собираться на рассвете у замка, чтобы иметь возможность поприветствовать короля.

Позже премьер-министр Великобритании Лиз Трасс присоединится к королевской чете на службе в соборе Святой Анны в Белфасте.