Карла III официально провозгласили главой австралийского государства

Король Великобритании Карл III в воскресенье официально стал новым главой австралийского государства.

Король Великобритании Карл III в воскресенье официально стал новым главой австралийского государства.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал SBS .

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сделал соответствующее заявление во время церемонии, которая прошла в здании парламента в Канберре. Также он объявил 22 сентября днем национального траура в связи со смертью королевы Елизаветы II.

Руководитель правительства и генерал-губернатор Дэвид Херли прибудут на похороны монарха, которые пройдут 19 сентября в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

В свою очередь радиостанция RNZ проинформировала, что Карл III также был провозглашен главой новозеландского государства.

Елизавета II умерла в четверг в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила дольше всех в британской истории - 70 лет и 7 месяцев. Новым монархом стал ее старший сын - 73-летний Чарльз, взявший имя Карл III.

Из-за смерти Елизаветы II, являвшейся формальной главой 15 государств, в Великобритании с 9 сентября объявлен национальный траур, который продлится до дня похорон. Как было объявлено в субботу, 19 сентября будет выходным. Коронация Карла III пройдет через несколько месяцев, ее дата пока не называется.