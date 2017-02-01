 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Контроль на границах стран ЕС продлен еще на три месяца

    Данное решение было принято на совещании представителей стран Евросоюза при центральных органах сообщества

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Страны ЕС договорились продлить еще на три месяца чрезвычайные меры по контролю внешних границ Шенгенской зоны с целью пресечения нелегальной миграции.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, данное решение было принято на совещании представителей стран Евросоюза при центральных органах сообщества.

    Меры пограничного контроля были введены в сентябре 2015 года, они истекают в середине февраля этого года, теперь же их продлят до середины мая.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi