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Конгрессмен: США пытаются сократить отставание от КНР в море за счет беспилотных судов

Конгрессмен: США пытаются сократить отставание от КНР в море за счет беспилотных судов ВМС США количественно уступают Китаю, и Пентагон пытается наверстать отставание за счет беспилотных кораблей.
Другие страны
3 декабря 2023 г. 06:00
Конгрессмен: США пытаются сократить отставание от КНР в море за счет беспилотных судов

ВМС США количественно уступают Китаю, и Пентагон пытается наверстать отставание за счет беспилотных кораблей.

Как передает Report, об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США Кен Кэлверт, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.

"Китай близок к обладанию 400 кораблями [в военно-морских силах], у нас их около 290. Это одна из причин, по которым мы обратились к так называемым беспилотным судам. Они обходятся гораздо дешевле. Они дают большую гибкость, но нам все еще нужно построить больше кораблей. Наше отставание удручает", - сказал он.

"У нас проблемы с производственной базой, у нас проблемы с цепочками поставок, у нас недостаток рабочей силы. Это не позволяет нам достичь целей в том числе в области подводных лодок", - констатировал конгрессмен.

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