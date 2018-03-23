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    Конгресс США принял федеральный бюджет на остаток 2018 финансового года

    Размер проекта федерального бюджета составляет 1,3 трлн долларов© Reuters

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей в ночь на пятницу на заседании принял проект федерального бюджета в размере 1,3 трлн долларов на остаток 2018 финансового года, который завершится 30 сентября.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, данное решение поддержали 65 сенаторов, против высказались 32.

    Лидерам Конгресса удалось согласовать текст в среду вечером после продолжительных дебатов, причем и республиканцам, и демократам пришлось пойти на значительные уступки.

    Теперь документ должен подписать президент США Дональд Трамп.

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