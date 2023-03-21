Комиссия Украина - НАТО пройдет на уровне министров

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил провести 4 апреля заседание комиссии Украина - НАТО, несмотря на возражения Венгрии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил провести 4 апреля заседание комиссии Украина - НАТО, несмотря на возражения Венгрии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи со Столтенбергом в Брюсселе.

"Генеральный секретарь заявил, что по различным причинам, в которые он не будет вдаваться, он созовет заседание комиссии Украина - НАТО на уровне министров во время встречи Совета министров иностранных дел стран НАТО 4 апреля, несмотря на возражения Венгрии", - отметил глава МИД в ходе беседы с журналистами, которая транслировалась на его странице в Facebook