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Комиссия Украина - НАТО пройдет на уровне министров

Комиссия Украина - НАТО пройдет на уровне министров Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил провести 4 апреля заседание комиссии Украина - НАТО, несмотря на возражения Венгрии.
Другие страны
21 марта 2023 г. 15:49
Комиссия Украина - НАТО пройдет на уровне министров

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил провести 4 апреля заседание комиссии Украина - НАТО, несмотря на возражения Венгрии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи со Столтенбергом в Брюсселе.

"Генеральный секретарь заявил, что по различным причинам, в которые он не будет вдаваться, он созовет заседание комиссии Украина - НАТО на уровне министров во время встречи Совета министров иностранных дел стран НАТО 4 апреля, несмотря на возражения Венгрии", - отметил глава МИД в ходе беседы с журналистами, которая транслировалась на его странице в Facebook

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Версия на английском языке Ukraine-NATO commission to be held at ministerial level

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