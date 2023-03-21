Во Франции бастующих сотрудников НПЗ принудительно возвращают на рабочие места

Французские власти приняли решение принудительно возвращать на рабочие места бастующих сотрудников нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из-за нехватки бензина на заправках во многих регионах страны.

Французские власти приняли решение принудительно возвращать на рабочие места бастующих сотрудников нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из-за нехватки бензина на заправках во многих регионах страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник официальный представитель правительства Франции Оливье Веран в интервью радиостанции RTL.

"Процесс принудительного возвращения персонала на предприятия начался с вечера вчерашнего дня. Речь идет о нефтехранилище в коммуне Фо-Сюр-Мер (юго-восток Франции)", - сказал Веран.

Он подчеркнул, что правительство будет действовать во всех случаях, когда становится очевидно, что забастовка "создает проблемы для французов". "Мы будем привлекать к работе персонал предприятий везде, где это необходимо", - уточнил представитель кабмина. Он отметил, что власти сделают все, чтобы "не допустить блокировки жизни страны".

Как сообщили ранее в Министерстве энергетического перехода Франции, "постановление о принудительном возвращении персонала на рабочие места на стратегически важных предприятиях вступило в силу 21 марта и будет действовать в течение 48 часов". Сотрудникам предписано заполнить бензовозы для их немедленной отправки на АЗС, где остро не хватает топлива.