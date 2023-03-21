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Во Франции бастующих сотрудников НПЗ принудительно возвращают на рабочие места

Во Франции бастующих сотрудников НПЗ принудительно возвращают на рабочие места Французские власти приняли решение принудительно возвращать на рабочие места бастующих сотрудников нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из-за нехватки бензина на заправках во многих регионах страны.
Другие страны
21 марта 2023 г. 15:32
Во Франции бастующих сотрудников НПЗ принудительно возвращают на рабочие места

Французские власти приняли решение принудительно возвращать на рабочие места бастующих сотрудников нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из-за нехватки бензина на заправках во многих регионах страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник официальный представитель правительства Франции Оливье Веран в интервью радиостанции RTL.

"Процесс принудительного возвращения персонала на предприятия начался с вечера вчерашнего дня. Речь идет о нефтехранилище в коммуне Фо-Сюр-Мер (юго-восток Франции)", - сказал Веран.

Он подчеркнул, что правительство будет действовать во всех случаях, когда становится очевидно, что забастовка "создает проблемы для французов". "Мы будем привлекать к работе персонал предприятий везде, где это необходимо", - уточнил представитель кабмина. Он отметил, что власти сделают все, чтобы "не допустить блокировки жизни страны".

Как сообщили ранее в Министерстве энергетического перехода Франции, "постановление о принудительном возвращении персонала на рабочие места на стратегически важных предприятиях вступило в силу 21 марта и будет действовать в течение 48 часов". Сотрудникам предписано заполнить бензовозы для их немедленной отправки на АЗС, где остро не хватает топлива.

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