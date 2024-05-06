Сунак: Великобритания встревожена перспективой начала Израилем военной операции в Рафахе

Правительство Великобритании встревожено перспективой начала Израилем военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

Правительство Великобритании встревожено перспективой начала Израилем военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр королества Риши Сунак.

"Мы последовательно заявляем об обеспокоенности возможностью военного вторжения в Рафах, учитывая число гражданских лиц, которые находятся там в убежищах, и важность местного контрольно-пропускного пункта для доставки гуманитарной помощи [из соседнего Египта]. Я неоднократно указывал на это премьер-министру [Израиля Биньямину] Нетаньяху", - сказал глава британского правительства в эфире телеканала Sky News.

Он добавил, что Лондон работает над установлением перемирия в секторе Газа.

"Прямо сейчас приоритет следует отдавать тому, чтобы все стороны, в особенности ХАМАС, согласились на сделку по освобождению заложников и позволили обеспечить доставку большего количества гуманитарных грузов. Это часть плана по установлению временной паузы с целью затем выйти на устойчивое перемирие", - сказал Сунак.