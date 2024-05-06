О нас

Сунак: Великобритания встревожена перспективой начала Израилем военной операции в Рафахе

Сунак: Великобритания встревожена перспективой начала Израилем военной операции в Рафахе Правительство Великобритании встревожено перспективой начала Израилем военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа.
Другие страны
6 мая 2024 г. 20:25
Сунак: Великобритания встревожена перспективой начала Израилем военной операции в Рафахе

Правительство Великобритании встревожено перспективой начала Израилем военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр королества Риши Сунак.

"Мы последовательно заявляем об обеспокоенности возможностью военного вторжения в Рафах, учитывая число гражданских лиц, которые находятся там в убежищах, и важность местного контрольно-пропускного пункта для доставки гуманитарной помощи [из соседнего Египта]. Я неоднократно указывал на это премьер-министру [Израиля Биньямину] Нетаньяху", - сказал глава британского правительства в эфире телеканала Sky News.

Он добавил, что Лондон работает над установлением перемирия в секторе Газа.

"Прямо сейчас приоритет следует отдавать тому, чтобы все стороны, в особенности ХАМАС, согласились на сделку по освобождению заложников и позволили обеспечить доставку большего количества гуманитарных грузов. Это часть плана по установлению временной паузы с целью затем выйти на устойчивое перемирие", - сказал Сунак.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UK's Sunak 'concerned deeply about possible 'military incursion into Rafah'

Самое читаемое

В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
4 мая 2024 г. 17:07
МВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
ФотоМВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
4 мая 2024 г. 13:28
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
4 мая 2024 г. 16:28
Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
1 мая 2024 г. 10:59
Бакинский марафон - 2024: завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
"Бакинский марафон - 2024": завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
4 мая 2024 г. 15:26
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
4 мая 2024 г. 12:15
В Москве начался крупный пожар
В Москве начался крупный пожар
4 мая 2024 г. 16:57
В Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
ВидеоВ Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
2 мая 2024 г. 15:49
В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов
В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов
1 мая 2024 г. 09:44
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi