Взнос коммерческих банков Литвы на оборону в 2025 году составит до €70 млн

Обязательный взнос солидарности на нужды обороны, введенный в Литве для коммерческих банков, в 2025 году составит до €70 млн.

Обязательный взнос солидарности на нужды обороны, введенный в Литве для коммерческих банков, в 2025 году составит до €70 млн.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам председатель правления госбанка Lietuvos bankas Гедиминас Шимкус.

"В 2025 году взнос солидарности может, согласно нашим прогнозам, составить от €50 млн до €70 млн", - сказал он.

Размер взноса рассчитывается с учетом прибыли коммерческих банков. "В 2025 году она ожидается в размере около €700 млн", - отметил Шимкус. Коммерческие банки и кредитные унии Литвы в качестве взноса солидарности внесли в течение 2023 года в бюджет €256 млн, в 2024 году - около €220 млн.