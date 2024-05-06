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Взнос коммерческих банков Литвы на оборону в 2025 году составит до €70 млн

Взнос коммерческих банков Литвы на оборону в 2025 году составит до €70 млн Обязательный взнос солидарности на нужды обороны, введенный в Литве для коммерческих банков, в 2025 году составит до €70 млн.
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6 мая 2024 г. 21:37
Взнос коммерческих банков Литвы на оборону в 2025 году составит до €70 млн

Обязательный взнос солидарности на нужды обороны, введенный в Литве для коммерческих банков, в 2025 году составит до €70 млн.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам председатель правления госбанка Lietuvos bankas Гедиминас Шимкус.

"В 2025 году взнос солидарности может, согласно нашим прогнозам, составить от €50 млн до €70 млн", - сказал он.

Размер взноса рассчитывается с учетом прибыли коммерческих банков. "В 2025 году она ожидается в размере около €700 млн", - отметил Шимкус. Коммерческие банки и кредитные унии Литвы в качестве взноса солидарности внесли в течение 2023 года в бюджет €256 млн, в 2024 году - около €220 млн.

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