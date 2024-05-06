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Песков: Заявления Запада по Украине требуют стремительной и эффективной реакции

Песков: Заявления Запада по Украине требуют стремительной и эффективной реакции Заявления представителей западных стран о готовности направлять воинские контингенты на Украину требуют стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы.
Другие страны
6 мая 2024 г. 19:55
Песков: Заявления Запада по Украине требуют стремительной и эффективной реакции

Заявления представителей западных стран о готовности направлять воинские контингенты в Украину требуют стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя поручение Владимира Путина Генштабу провести учения по применению нестратегического ядерного оружия.

По словам Пескова, в частности подразумеваются заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, министра иностранных дел Великобритании Дэвида Камерона, а также некоторых сенаторов США.

"Это доселе невиданные, беспрецедентные заявления. Они требуют очень ответственной, стремительной, эффективной реакции с нашей стороны", - сказал Песков.

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Версия на английском языке Peskov: Western statements on Ukraine require swift, effective response
Версия на азербайджанском языке Peskov Qərbi hədələyib: Verilən bəyanatlar çevik reaksiya tələb edir

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