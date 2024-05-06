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Посла России вызвали в МИД Чехии

Посла России вызвали в МИД Чехии Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал посла РФ в республике Александра Змеевского из-за ситуации с кибератаками на чешские объекты. Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство CTK.
Другие страны
6 мая 2024 г. 20:05
Посла России вызвали в МИД Чехии

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал посла РФ в республике Александра Змеевского из-за ситуации с кибератаками на чешские объекты. Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство CTK.

"Мы призвали РФ прекратить эти действия, противоречащие нормам ООН и ее собственным обязательствам", - привело агентство слова Липавского.

Посольство РФ не комментировало вызов посла в МИД Чехии.

Чешское внешнеполитическое ведомство 3 мая выступило с заявлением, что государственные органы и объекты критической инфраструктуры страны с 2023 года подвергались нападениям хакеров, связанных с Россией.

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