Посла России вызвали в МИД Чехии

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал посла РФ в республике Александра Змеевского из-за ситуации с кибератаками на чешские объекты. Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство CTK.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал посла РФ в республике Александра Змеевского из-за ситуации с кибератаками на чешские объекты. Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство CTK.

"Мы призвали РФ прекратить эти действия, противоречащие нормам ООН и ее собственным обязательствам", - привело агентство слова Липавского.

Посольство РФ не комментировало вызов посла в МИД Чехии.

Чешское внешнеполитическое ведомство 3 мая выступило с заявлением, что государственные органы и объекты критической инфраструктуры страны с 2023 года подвергались нападениям хакеров, связанных с Россией.