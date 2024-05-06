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Казахстан вводит запрет на экспорт сахара до 31 августа

Казахстан вводит запрет на экспорт сахара до 31 августа Власти Казахстана вводят временный запрет на экспорт сахара до 31 августа 2024 года для обеспечения внутреннего рынка.
Другие страны
6 мая 2024 г. 19:51
Казахстан вводит запрет на экспорт сахара до 31 августа

Власти Казахстана вводят временный запрет на экспорт сахара до 31 августа 2024 года для обеспечения внутреннего рынка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе правительства Казахстана по итогам заседания межведомственной комиссии (МВК) по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях.

"Для бесперебойного обеспечения казахстанцев сахаром на заседании МВК принято коллегиальное решение ввести временный запрет на экспорт сахара из Казахстана в третьи страны, в том числе и страны - участницы ЕАЭС, до 31 августа 2024 года. Данная мера не коснется международного транзита", - говорится в сообщении.

Отмечено, что баланс запасов сахара на складах и объемов импорта в Казахстан составляет порядка 256 тыс. тонн. Это половина от годовой потребности страны, которая составляет 500-550 тыс. тонн.

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