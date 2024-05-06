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Глава МАГАТЭ предложил главе МИД Ирана активизировать положения совместного заявления 2023 года

Глава МАГАТЭ предложил главе МИД Ирана активизировать положения совместного заявления 2023 года Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе встречи с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном предложил некоторые шаги по активизации совместного заявления организации и Тегерана от марта 2023 год
Другие страны
6 мая 2024 г. 20:54
Глава МАГАТЭ предложил главе МИД Ирана активизировать положения совместного заявления 2023 года

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе встречи с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном предложил некоторые шаги по активизации совместного заявления организации и Тегерана от марта 2023 года, предусматривавшего расширенные возможности по контролю за ядерными объектами исламской республики, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я предложил комплекс конкретных практических мер по активизации совместного заявления от 4 марта 2023 года с целью восстановления процесса укрепления доверия и повышения прозрачности", - написал глава МАГАТЭ в соцсети "Х".

В опубликованном 4 марта 2023 года совместном заявлении МАГАТЭ и Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) отмечались намерение Тегерана позволить агентству осуществлять деятельность по проверке и мониторингу, а также готовность иранской стороны предоставить доступ к трем ядерным объектам. Указывалось, что стороны договорились взаимодействовать, исходя из "прав и обязанностей" республики и компетенций агентства.

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