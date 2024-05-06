Колумбийский университет отменил выпускной на фоне студенческих протестов

Администрация Колумбийского университета, где на прошлой неделе полиция разогнала студенческую демонстрацию в поддержку Палестины, приняла решение отказаться от общеуниверситетской выпускной церемонии, намеченной на 15 мая.

Администрация Колумбийского университета, где на прошлой неделе полиция разогнала студенческую демонстрацию в поддержку Палестины, приняла решение отказаться от общеуниверситетской выпускной церемонии, намеченной на 15 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении администрации университета.

Вместо этого отдельные мероприятия пройдут на уровне факультетов.

"Наши деканы и другие коллеги, работающие непосредственно со студентами, обсуждали планы с лидерами студентов и, что важнее, слушали их. Опираясь на обратную связь от них, мы приняли решение сосредоточиться на выпускных мероприятиях на уровне факультетов, где студенты награждаются индивидуально вместе со своими однокурсниками, а не проводить общеуниверситетскую церемонию, запланированную на 15 мая", - говорится в сообщении администрации университета.

По словам руководства учебного заведения, "студенты подчеркнули, что менее масштабные праздничные мероприятия на уровне факультетов имеют наибольшее значение" как для учащихся, так и членов их семей, которые приходят на церемонии.

В университете, указывается в заявлении, рассматривают проведение общеуниверситетского праздничного мероприятия взамен выпускной церемонии.