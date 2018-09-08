Колумбия не откажется от признания независимости Палестины

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Колумбия не откажется от решения экс-президента страны Хуана Мануэля Сантоса признать Палестину независимым государством, сказал министр иностранных дел Колумбии Карлос Холмс Трухильо.

Как пишет колумбийская газета El Tiempo, это заявление Трухильо сделал в ходе своего визита в США, передает Report.

По словам главы МИД, Колумбия не намерена отказываться от своего решения признать Палестину независимым государством.

«При этом новых шагов в сфере отношений с Палестиной предпринято не будет. Колумбия не откроет диппредставительство в Палестине. Посольств Колумбии в Египте и Израиле достаточно для удовлетворения запросов наших граждан», - сказал Трухильо.