Колумбия не откажется от признания независимости Палестины

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Колумбия не откажется от решения экс-президента страны Хуана Мануэля Сантоса признать Палестину независимым государством, сказал министр иностранных дел Колумбии Карлос Холмс Трухильо.
Как пишет колумбийская газета El Tiempo, это заявление Трухильо сделал в ходе своего визита в США, передает Report.
По словам главы МИД, Колумбия не намерена отказываться от своего решения признать Палестину независимым государством.
«При этом новых шагов в сфере отношений с Палестиной предпринято не будет. Колумбия не откроет диппредставительство в Палестине. Посольств Колумбии в Египте и Израиле достаточно для удовлетворения запросов наших граждан», - сказал Трухильо.
News DepartmentАвтор новости
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