Коалиция признала вину в гибели 1359 мирных жителей в Сирии и Ираке

В Сирии и Ираке с 2014 года в результате ударов коалиции США по борьбе с группировкой "Исламское государство" погибли 1359 мирных жителей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, этом говорится в заявлении коалиции.

В период с августа 2014 года по конец ноября 2019 года коалиция нанесла 34725 ударов.

Как сообщила коалиция, за время проведения операции, от ИГ* были освобождены 110 тысяч квадратных километров территории, на которой проживают порядка 7,7 миллионов человек.