Книга "Из Товуза в Карабах" преподнесена в дар американскому музею

Руководство музея осведомлено о чудовищных преступлениях армян против безвинных азербайджанцев

Книга журналиста Малика Эюба Сумбала "Из Товуза в Карабах" ("Tovuz to Carabah"), повествующая об оккупационной политике армян, преподнесена в дар Мемориальному музею Холокоста в Майами.

По сообщению американского бюро Report, издание было преподнесено музею руководителем Ассоциации азербайджано-американской культуры Тохфой Эминовой.

На встрече с руководством музея Т.Эминова проинформировала об оккупационной политике Армении против Азербайджана: "Руководство музея осведомлено о чудовищных преступлениях армян против безвинных азербайджанцев. Подарок был высоко оценен".

Мемориальные музеи Холокоста, действующие в нескольких крупных городах и штатах США, ежегодно посещают десятки миллионов человек.

Вюсаля Аббасова