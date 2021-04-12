Книга "Из Товуза в Карабах" преподнесена в дар американскому музею 

Книга журналиста Малика Эюба Сумбала "Из Товуза в Карабах" ("Tovuz to Carabah"), повествующая об оккупационной политике армян, преподнесена в дар Мемориальному музею Холокоста в Майами.
По сообщению американского бюро Report, издание было преподнесено музею руководителем Ассоциации азербайджано-американской культуры Тохфой Эминовой.
На встрече с руководством музея Т.Эминова проинформировала об оккупационной политике Армении против Азербайджана: "Руководство музея осведомлено о чудовищных преступлениях армян против безвинных азербайджанцев. Подарок был высоко оценен".
Мемориальные музеи Холокоста, действующие в нескольких крупных городах и штатах США, ежегодно посещают десятки миллионов человек.
Вюсаля Аббасова