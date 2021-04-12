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Книга "Из Товуза в Карабах" преподнесена в дар американскому музею 

Книга "Из Товуза в Карабах" преподнесена в дар американскому музею  Руководство музея осведомлено о чудовищных преступлениях армян против безвинных азербайджанцев
Другие страны
12 апреля 2021 г. 11:11
Книга Из Товуза в Карабах преподнесена в дар американскому музею 
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Книга журналиста Малика Эюба Сумбала "Из Товуза в Карабах" ("Tovuz to Carabah"), повествующая об оккупационной политике армян, преподнесена в дар Мемориальному музею Холокоста в Майами.

По сообщению американского бюро Report, издание было преподнесено музею руководителем Ассоциации азербайджано-американской культуры Тохфой Эминовой.

На встрече с руководством музея Т.Эминова проинформировала об оккупационной политике Армении против Азербайджана: "Руководство музея осведомлено о чудовищных преступлениях армян против безвинных азербайджанцев. Подарок был высоко оценен".

Мемориальные музеи Холокоста, действующие в нескольких крупных городах и штатах США, ежегодно посещают десятки миллионов человек.

Вюсаля Аббасова

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Версия на азербайджанском языке Фото“Tovuzdan Qarabağa" kitabı ABŞ muzeyinə hədiyyə olunub

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