КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

КНДР в четверг провела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря, предположительно это могла быть баллистическая ракета.

КНДР в четверг провела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря, предположительно это могла быть баллистическая ракета.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила береговая охрана Японии.

Ведомство предупреждает рыболовные суда о возможной опасности, а также о том, чтобы они не приближались к обломкам ракеты в случае их обнаружения.

При канцелярии японского премьер-министра создан экстренный штаб по сбору информации об испытаниях. Южнокорейские военные также сообщают о пуске КНДР "неопознанного снаряда".

Последний раз КНДР совершала попытку запуска, как предполагает Минобороны Японии, баллистической ракеты 16 марта. Однако он, как отмечалось, прошел неудачно.