О нас
Аудио новости

КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря КНДР в четверг провела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря, предположительно это могла быть баллистическая ракета.
Другие страны
24 марта 2022 г. 18:00
КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

КНДР в четверг провела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря, предположительно это могла быть баллистическая ракета.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила береговая охрана Японии.

Ведомство предупреждает рыболовные суда о возможной опасности, а также о том, чтобы они не приближались к обломкам ракеты в случае их обнаружения.

При канцелярии японского премьер-министра создан экстренный штаб по сбору информации об испытаниях. Южнокорейские военные также сообщают о пуске КНДР "неопознанного снаряда".

Последний раз КНДР совершала попытку запуска, как предполагает Минобороны Японии, баллистической ракеты 16 марта. Однако он, как отмечалось, прошел неудачно.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке North Korea launches new intercontinental ballistic missile

Экслюзивные новости

Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
22 марта 2022 г. 16:16
Фоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
ФотоФоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
19 марта 2022 г. 14:58
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
18 марта 2022 г. 19:20
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
18 марта 2022 г. 16:05
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
18 марта 2022 г. 15:54
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
17 марта 2022 г. 13:59
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
17 марта 2022 г. 10:43
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
16 марта 2022 г. 15:51
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
15 марта 2022 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi