КНДР произвела очередной ракетный пуск

КНДР 24 августа произвела очередной ракетный запуск.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило правительство Японии.

"Территориальных вод, как и исключительной экономической зоны нашей страны, ракеты не достигли", - приводит японское общественное телевидение слова представителя правительства страны.

Отмечается, что в настоящее время власти Японии занимаются сбором и анализом информации, связанной с очередным ракетным пуском КНДР.

По данным Министерства обороны Японии, запущенные КНДР ракеты были баллистическими. Никакой прямой угрозы для безопасности Японии этот пуск не представлял, отметили в ведомстве.