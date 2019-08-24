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КНДР произвела очередной ракетный пуск

КНДР произвела очередной ракетный пуск

КНДР 24 августа произвела очередной ракетный запуск.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило правительство Японии.

"Территориальных вод, как и исключительной экономической зоны нашей страны, ракеты не достигли", - приводит японское общественное телевидение слова представителя правительства страны.

Отмечается, что в настоящее время власти Японии занимаются сбором и анализом информации, связанной с очередным ракетным пуском КНДР.

По данным Министерства обороны Японии, запущенные КНДР ракеты были баллистическими. Никакой прямой угрозы для безопасности Японии этот пуск не представлял, отметили в ведомстве.

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