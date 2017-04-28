КНДР показала видео с имитацией взрыва Капитолия в Вашингтоне - ВИДЕО

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Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Северная Корея выпустила новый пропагандистский видеоролик с постановочным ракетным ударом по Капитолию в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом сообщает The New York Magazine.

В ходе видеозаписи показываются военные парады, проводимые Пхеньяном, северокорейские ракетные испытания, а также американская техника и достопримечательности США, которые находятся под прицелом, в частности цель направлена на Белый дом и авианосец «Карл Винсон».

Завершается видеозапись имитацией взрыва Капитолия.