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    КНДР показала видео с имитацией взрыва Капитолия в Вашингтоне - ВИДЕО

    В ходе видеозаписи показываются военные парады, северокорейские ракетные испытания© The New York Magazine

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Северная Корея выпустила новый пропагандистский видеоролик с постановочным ракетным ударом по Капитолию в Вашингтоне.

    Как передает Report, об этом сообщает The New York Magazine.

    В ходе видеозаписи показываются военные парады, проводимые Пхеньяном, северокорейские ракетные испытания, а также американская техника и достопримечательности США, которые находятся под прицелом, в частности цель направлена на Белый дом и авианосец «Карл Винсон».

    Завершается видеозапись имитацией взрыва Капитолия.

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