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    КНДР могла представить на параде межконтинентальные баллистические ракеты

    Парад приурочен к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Южной Кореи подозревают, что КНДР в ходе парада в Пхеньяне представила межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), передает Report со ссылкой на Рейтер.

    Ранее в субботу сообщалось, что Северная Корея на параде в Пхеньяне впервые представила баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ).

    Парад приурочен к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена — создателя северокорейского государства и деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына.

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