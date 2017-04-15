КНДР могла представить на параде межконтинентальные баллистические ракеты

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Южной Кореи подозревают, что КНДР в ходе парада в Пхеньяне представила межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), передает Report со ссылкой на Рейтер.

Ранее в субботу сообщалось, что Северная Корея на параде в Пхеньяне впервые представила баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ).

Парад приурочен к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена — создателя северокорейского государства и деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына.