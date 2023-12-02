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КНДР будет рассматривать вмешательство в работу своих спутников как объявление войны

КНДР будет рассматривать вмешательство в работу своих спутников как объявление войны КНДР будет рассматривать любое вмешательство в работу своих спутников как объявление войны.
Другие страны
2 декабря 2023 г. 07:07
КНДР будет рассматривать вмешательство в работу своих спутников как объявление войны

КНДР будет рассматривать любое вмешательство в работу своих спутников как объявление войны.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Оно отмечает, что законы КНДР предусматривают мобилизацию сил военного сдерживания, если нападение на ее стратегические объекты станет неизбежным.

Пхеньян также обещает ответить на любое вмешательство США в свою космическую деятельность, снизив или вообще сведя на нет эффективность американских разведывательных спутников.

Напомним, что 21 ноября КНДР запустила собственный разведывательный спутник. В ответ 22 ноября Республика Корея объявила о частичной приостановке действия межкорейского соглашения о снижении напряженности. Эта мера касалась положения о бесполетных зонах. 23 ноября в Минобороны КНДР заявили, что больше не будут соблюдать все соглашение и возобновят применение мер, запрещенных документом.

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