Клинтон обвиняла Саудовскую Аравию в распространении экстремизма

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Хиллари Клинтон, выступая в октябре 2013 года на собрании Еврейского объединенного фонда в Чикаго, обвиняла Саудовскую Аравию в массовом распространении экстремистской идеологии. Выдержки из ее речи содержатся в письмах из электронного ящика председателя ее нынешнего предвыборного штаба Джона Подесты, которые ранее были опубликованы организацией WikiLeaks.

Как передает Report, об этом сообщило издание The Washington Examiner.

"Саудовцы за последние 30 лет распространили больше экстремистской идеологии, чем любая другая страна на Земле", - сказала экс-госсекретарь 28 октября в ходе своего закрытого выступления, согласно представленным материалам. В связи с этим она якобы назвала ироничным тот факт, что королевство выступает против организации "Братья- мусульмане", поддерживая при этом других исламских экстремистов.