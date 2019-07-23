Китай превзошёл США по числу крупнейших компаний в списке Fortune Global 500

Китай (с учетом острова Тайвань) впервые превзошел США по числу крупнейших компаний, вошедших в список Fortune Global 500.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета South China Morning Post.

Количество американских компаний в рейтинге за последний год сократилось со 126 до 121. А показатель Китая, наоборот, возрос со 120 до 129, включая десять компаний, базирующихся на Тайване.

В первую пятерку списка вошли сразу три гиганта из КНР: нефтехимическая корпорация Sinopec, Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и Государственная электросетевая компания Китая - China State Grid Corporation. В целом, 80% китайских компаний в рейтинге являются крупными госкорпорациями.