Китай выделит развивающимся странам 3 млрд долларов на борьбу с пандемией

Китай уже поставил 300 млн доз вакцин и предоставит еще больше таких препаратов в меру своих сил

Правительство Китая в ближайшие три года выделит развивающимся странам еще 3 млрд долларов США помощи для борьбы с пандемией и восстановления экономического роста.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на Глобальном саммите по здравоохранению в режиме видеоконференции заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай выделит в течение следующих трех лет еще 3 млрд долларов США развивающимся странам в качестве международной помощи на борьбу с пандемией и для восстановления экономического роста", - сказал глава государства.

По его словам, Китай к настоящему времени поставил разным странам 300 млн доз вакцин от COVID-19 и намерен поставить иностранным партнерам еще большее количество этих препаратов. Правительство страны также содействует передаче технологий производства вакцин развивающимся странам.

"Китай уже поставил странам мира 300 млн доз вакцин и предоставит еще больше таких препаратов в меру своих сил. Китай оказывает поддержку своим компаниям - производителям вакцин в передаче технологий другим развивающимся странам и начале совместного производства с ними", - сказал он.