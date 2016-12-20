Китай вернул США подводный беспилотник

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Представитель Пентагона Питер Кук подтвердил, что Китай вернул США задержанный ранее в Южно-Китайском море американский подводный беспилотник.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, П.Кук сказал, что "Народно-освободительная армия Китая вернула США американский автономный необитаемый подводный аппарат рядом с тем местом, где он был незаконно взят".

Напомним, 15 декабря к северо-западу от базы Субик-Бей на Филиппинах Китай задержал автономный необитаемый подводный аппарат, направленный в международные воды Южно-Китайского моря с океанографического исследовательского судна США Bowditch.