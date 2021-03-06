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Китай в течение двух лет планирует отправить в космос 12 человек

Китай в течение двух лет планирует отправить в космос 12 человек В основном они будут задействованы в строительстве китайской орбитальной станции
Другие страны
6 марта 2021 г. 13:52
Китай в течение двух лет планирует отправить в космос 12 человек

Китай в ближайшие два года намерен отправить в космос 12 человек. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель руководителя Китайской программы пилотируемых космических полетов и первый китайский космонавт Ян Ливэй,

В основном отправленные люди будут задействованы в строительстве китайской орбитальной станции.

"В этом и в следующем году <…> мы планируем осуществить 11 миссий, в том числе запуск основного модуля [космической станции], экспериментального отсека, пилотируемого космического корабля. 12 астронавтов отправятся в космос", - сказал он на полях проходящей в Пекине 4-й сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК, высший совещательный орган) 13-го созыва, членом которого он является. "У молодых специалистов КНР будет еще больше возможностей для полета в космос", - приводит слова Ян Ливэя в субботу Центральное телевидение Китая. "Я надеюсь, что все больше молодых людей будут вступать в отряд космонавтов", - подчеркнул он.

Китайская орбитальная станция "Тяньгун" ("Небесный дворец") будет построена на низкой орбите на высоте от 340 до 450 км и проработает, как ожидается, более десяти лет. Она будет способна принимать на постоянной основе трех космонавтов и до шести при смене экипажа.

В общей сложности для строительства первой национальной орбитальной станции Китай в ближайшие два года планирует осуществить 11 запусков.

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