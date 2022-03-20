О нас
Аудио новости

СМИ: Китай пытается остановить переговоры об Украине на саммите G20

СМИ: Китай пытается остановить переговоры об Украине на саммите G20 Китайские лидеры и дипломаты предпринимаются усилия для предотвращения обсуждения ситуации вокруг Украины на саммите G20 в этом году на Бали.
Другие страны
20 марта 2022 г. 15:05
СМИ: Китай пытается остановить переговоры об Украине на саммите G20

Китайские лидеры и дипломаты предпринимаются усилия для предотвращения обсуждения ситуации вокруг Украины на саммите G20 в этом году на Бали.

Как передает Report со ссылкой на South China Morning Post, Китай утверждает, что данный саммит является платформой для решения основных экономических проблем, с которыми сталкивается мир после пандемии, и она должна придерживаться своей основной миссии, а не быть захваченной повесткой дня Запада.

Так, министр иностранных дел Китая Ван И начал эти усилия во время телефонного разговора со своим индонезийским коллегой Ретно Марсуди в понедельник, когда он подчеркнул, что G20 должна стать “главным форумом для международного экономического сотрудничества”. В связи с эти отмечается, что Индонезия придерживаются схожих взглядов.

Также, представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что G20 “не является подходящей платформой для обсуждения вопросов политической безопасности, таких как Украина”.

Наблюдатели говорят, что такие попытки избежать этого вопроса, которые привели к дипломатическому затруднению для Пекина, в значительной степени обусловлены желанием Китая избежать возможных сбоев внутри страны и за рубежом в преддверии перестановок в руководстве в конце этого года.

При этом отмечается, что повестка дня саммита все еще дорабатывается, и наблюдатели говорят, что еще слишком рано определять, увенчаются ли усилия Пекина успехом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Media: China trying to stop negotiations on Ukraine at G20 summit

Экслюзивные новости

Фоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
ФотоФоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
19 марта 2022 г. 14:58
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
18 марта 2022 г. 19:20
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
18 марта 2022 г. 16:05
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
18 марта 2022 г. 15:54
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
17 марта 2022 г. 13:59
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
17 марта 2022 г. 10:43
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
16 марта 2022 г. 15:51
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
15 марта 2022 г. 16:31
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
15 марта 2022 г. 11:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi