СМИ: Китай пытается остановить переговоры об Украине на саммите G20

Китайские лидеры и дипломаты предпринимаются усилия для предотвращения обсуждения ситуации вокруг Украины на саммите G20 в этом году на Бали.

Китайские лидеры и дипломаты предпринимаются усилия для предотвращения обсуждения ситуации вокруг Украины на саммите G20 в этом году на Бали.

Как передает Report со ссылкой на South China Morning Post, Китай утверждает, что данный саммит является платформой для решения основных экономических проблем, с которыми сталкивается мир после пандемии, и она должна придерживаться своей основной миссии, а не быть захваченной повесткой дня Запада.

Так, министр иностранных дел Китая Ван И начал эти усилия во время телефонного разговора со своим индонезийским коллегой Ретно Марсуди в понедельник, когда он подчеркнул, что G20 должна стать “главным форумом для международного экономического сотрудничества”. В связи с эти отмечается, что Индонезия придерживаются схожих взглядов.

Также, представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что G20 “не является подходящей платформой для обсуждения вопросов политической безопасности, таких как Украина”.

Наблюдатели говорят, что такие попытки избежать этого вопроса, которые привели к дипломатическому затруднению для Пекина, в значительной степени обусловлены желанием Китая избежать возможных сбоев внутри страны и за рубежом в преддверии перестановок в руководстве в конце этого года.

При этом отмечается, что повестка дня саммита все еще дорабатывается, и наблюдатели говорят, что еще слишком рано определять, увенчаются ли усилия Пекина успехом.