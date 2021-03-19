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Китай призвал США остановить ухудшение двусторонних отношений

Китай призвал США остановить ухудшение двусторонних отношений Китай и США должны остановить дальнейшее ухудшение двусторонних отношений
Другие страны
19 марта 2021 г. 06:08
Китай призвал США остановить ухудшение двусторонних отношений

Китай и США должны остановить дальнейшее ухудшение двусторонних отношений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на открытии китайско-американских переговоров высокого уровня в Анкоридже (штат Аляска) заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И.

"Китай никогда ранее не терпел и не собирается терпеть в будущем безосновательные обвинения со стороны США. В последние годы законные права и интересы Китая ущемлялись, и для китайско-американских отношений наступил период беспрецедентных трудностей", - сказал он. "Это навредило интересам народов двух наших стран, а также негативно отразилось на стабильности и развитии мира. И это движение вниз больше не должно продолжаться", - отметил министр.

"В то же время мы требуем от США прекратить гегемонистскую практику вмешательства во внутренние дела КНР. Пришло время побороть эту дурную привычку", - указал он. Ван И сообщил, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела Гонконга вызвало широкое недовольство в Китае.

По его словам, китайская делегация прибыла в Анкоридж по приглашению американской стороны. "Однако прямо накануне нашего вылета США ввели новые санкции. Это не лучший способ встречи своих гостей. И если такое решение было принято для получения каких-либо преимуществ перед Китаем в ходе диалога, то оно опрометчиво. Это лишь обнажает уязвимость и слабость США, но не скажется на решимости КНР", - подчеркнул глава МИД.

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