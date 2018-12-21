МИД КНР выразил протест США за обвинения в адрес Китая в хакерских хищениях

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Власти КНР крайне недовольны заявлениями американского правительства о хакерских атаках и хищении сетевой информации, якобы имеющих отношение к китайским госорганам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

"Китайское правительство занимает неизменную и однозначную позицию по вопросам сетевой безопасности. Китай выступает решительно за безопасный интернет, твердо борется с хищениями информации через интернет в любых их проявлениях" , - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайтевнешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, китайские власти ни при каких обстоятельствах не будут оказывать поддержку тем, кто занимается получением данных путем хакерских атак.

"Обвинение в так называемой интернет-краже в отношении двух граждан КНР и соответствующий "иск" - действия, серьезно нарушающие нормы международного законодательства, наносящие серьезный ущерб китайско-американским отношениям <...> Китай выражает по этому поводу решительный протест, а также жесткое представление в адрес США", - резюмировала Хуа Чуньин.

Ранее сообщалось о том, что Минюст США намерен в ближайшее время предъявить обвинения хакерам из Китая, якобы связанным с государственными структурами, за кибершпионаж в отношении США и ряда других стран.