США могут ввести новые санкции против Китая

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Минюст США намерен в ближайшее время предъявить обвинения хакерам из Китая, якобы связанным с государственными структурами, за кибершпионаж в отношении США и ряда других стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Washington Post.

В связи с этим власти Соединенных Штатов намерены объявить о введении новых экономических санкций в отношении КНР.

"Все эти страны подверглись длительной шпионской кампании, в ходе которой китайские хакеры взламывали сети частных компаний, занятых в сфере обеспечения кибербезопасности и поставляющих свои услуги государственным структурам и крупным компаниям", - сообщает газета со ссылкой на источники в правительствах стран Запада.

Напомним, министерство юстиции США 30 октября предъявило обвинения в промышленном шпионаже нескольким сотрудникам разведслужб Китая.