Китай и США согласовали черновик санкций против КНДР

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ США и Китай достигли договоренности по поводу нового проекта резолюции Совбеза ООН, направленного против КНДР в свете недавнего ядерного испытания и нарушений предыдущих резолюций. Как сообщает BBC со ссылкой на представителя Совета безопасности, резолюция будет самой жесткой из тех, что получал Пхеньян, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

Финальный текст документа еще не готов. но дипломаты обещают финализировать его в течение нескольких дней. "Между США и Китаем было несколько противоречий, тормозивших процесс. Однако сейчас между странами существуют договоренности", — цитирует CNN дипломатический источник.

В январе появилась информация об испытаниях водородной бомбы в Северной Корее. Пхеньян заявлял о том, что намерен продолжать развивать свои ядерные силы, несмотря на введенные Соединенными Штатами санкции. "Чем враждебней становится политика США, тем более твердо намерение КНДР придерживаться курса параллельного развития экономики и ядерных сил", - говорится в заявлении официального представителя МИД КНДР.