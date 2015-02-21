​Китаец убил кирпичом трех человек в доме престарелых

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В Китае вооруженный кирпичом мужчина убил троих и ранил еще 15 человек в доме престарелых.

Как передает Report со ссылкой на "Синьхуа", инцидент произошел в провинции Хунань в ночь на четверг, 19 февраля.

По версии следствия, нападавший - бывший сотрудник учреждения "Ло Рэнчу". Сообщается, что мужчине удалось скрыться. Его поиском занимается полиция.

Незадолго до произошедшего Рэнчу поссорился с владельцем заведения из-за невыплаты ему 6,5 тыс. долларов. Известно, что среди пострадавших - мать и брат директора дома престарелых.