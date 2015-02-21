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    ​Китаец убил кирпичом трех человек в доме престарелых

    Инцидент произошел в провинции Хунань

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В Китае вооруженный кирпичом мужчина убил троих и ранил еще 15 человек в доме престарелых.

    Как передает Report со ссылкой на "Синьхуа", инцидент произошел в провинции Хунань в ночь на четверг, 19 февраля.

    По версии следствия, нападавший - бывший сотрудник учреждения "Ло Рэнчу". Сообщается, что мужчине удалось скрыться. Его поиском занимается полиция.

    Незадолго до произошедшего Рэнчу поссорился с владельцем заведения из-за невыплаты ему 6,5 тыс. долларов. Известно, что среди пострадавших - мать и брат директора дома престарелых.

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