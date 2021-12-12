Кисида стал первым за 10 лет премьером Японии, переехавшим в официальную резиденцию

Премьер-министр Японии Фумио Кисида завершил переезд в официальную резиденцию, которая находится в комплексе правительственных зданий в центре Токио.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида завершил переезд в официальную резиденцию, которая находится в комплексе правительственных зданий в центре Токио.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте канцелярии премьера.

"Я чувствую себя посвежевшим после первого за долгое время переезда. Я решил, что это будет иметь смысл с точки зрения необходимости сосредоточиться на государственных делах", - отметил Кисида. Вместе с ним в резиденцию въедет старший сын Сётаро, который работает секретарем премьера. Касательно переезда жены, Кисида не дал четкого ответа, отметив, что она часто ездит из Токио в родной город, и он не знает, сколько именно времени ему будет удаваться проводить вместе с семьей.

С момента назначения на пост премьер-министра в октябре Кисида продолжал жить в общежитии для депутатов парламента, которое расположено в трех минутах езды на автомобиле от канцелярии в районе Акасака. Резиденция в свою очередь прилегает к главному офису, что позволяет в кратчайшие сроки приступить к своим обязанностям в случае какого-либо ЧП, к примеру, стихийного бедствия.

Последним премьером, кто пользовался официальной резиденцией, был Ёсихико Нода. Он въехал туда в октябре 2011 года. Сменивший его в 2012 году Синдзо Абэ не стал переезжать в резиденцию, и проживал в своем доме в районе Томигая вместе с женой и матерью. Абэ часто критиковали за это решение, поскольку ему всегда требовалось время, чтобы прибыть в главный правительственный офис после запусков баллистических ракет КНДР. И на случай срочных обстоятельств даже прорабатывался способ доставки премьера к его рабочему месту в течение 15 минут, в том числе на мотоцикле.