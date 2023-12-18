О нас

Кисида: Прекращение выбросов углекислоты в Азии потребует более $28 трлн

Кисида: Прекращение выбросов углекислоты в Азии потребует более $28 трлн Странам Азии для достижения нулевого уровня выбросов углекислого газа в атмосферу потребуются ассигнования и инвестиции в размере 4 квадриллионов иен (более 28 трлн долларов).
Другие страны
18 декабря 2023 г. 09:12
Кисида: Прекращение выбросов углекислоты в Азии потребует более $28 трлн

Странам Азии для достижения нулевого уровня выбросов углекислого газа в атмосферу потребуются ассигнования и инвестиции в размере 4 квадриллионов иен (более 28 трлн долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Избавление от выбросов углекислоты - общая задача Азии. Мы намерены оказывать этому всемерную технологическую поддержку, способствовать выработке общей законодательной базы. Полное прекращение выбросов углекислоты потребует 4 тысяч триллионов иен, и для этого в регионе будет создан гигантский рынок, который привлечет средства со всего мира", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Kishida: Stopping carbon emissions in Asia to cost over $28 trillion
Версия на азербайджанском языке Karbon qazından xilas olmaq Asiyaya 28 trilyon dollara başa gələcək

Самое читаемое

В Баку произошло ДТП, введено временное ограничение движения
В Баку произошло ДТП, введено временное ограничение движения
12 декабря 2023 г. 15:46
Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн
Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн
15 декабря 2023 г. 13:59
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
18 декабря 2023 г. 09:43
Община: Армяне Карабаха не могут избавиться от расистской идеологии, сказок о миацуме
Община: Армяне Карабаха не могут избавиться от расистской идеологии, сказок о "миацуме"
11 декабря 2023 г. 14:03
Пентагон сможет потратить $100 млн до утверждения военного бюджета на 2024 год
Пентагон сможет потратить $100 млн до утверждения военного бюджета на 2024 год
12 декабря 2023 г. 15:27
В обращение поступила почтовая марка, посвященная 200-летию Гаджи Зейналабдина Тагиева
ФотоВ обращение поступила почтовая марка, посвященная 200-летию Гаджи Зейналабдина Тагиева
13 декабря 2023 г. 18:54
Назван объем средств, выделенных на операции в частных медучреждениях по ОМС
Назван объем средств, выделенных на операции в частных медучреждениях по ОМС
14 декабря 2023 г. 12:05
Сахиба Гафарова проинформировала своего марокканского коллегу о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией
ФотоСахиба Гафарова проинформировала своего марокканского коллегу о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией
14 декабря 2023 г. 21:47
Нефть марки Brent подорожала до $76,96 за баррель
Нефть марки Brent подорожала до $76,96 за баррель
15 декабря 2023 г. 09:47
Полузащитник Манчестер Юнайтед переходит в немецкий клуб
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" переходит в немецкий клуб
16 декабря 2023 г. 01:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi