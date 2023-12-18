Кисида: Прекращение выбросов углекислоты в Азии потребует более $28 трлн

Странам Азии для достижения нулевого уровня выбросов углекислого газа в атмосферу потребуются ассигнования и инвестиции в размере 4 квадриллионов иен (более 28 трлн долларов).

Странам Азии для достижения нулевого уровня выбросов углекислого газа в атмосферу потребуются ассигнования и инвестиции в размере 4 квадриллионов иен (более 28 трлн долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Избавление от выбросов углекислоты - общая задача Азии. Мы намерены оказывать этому всемерную технологическую поддержку, способствовать выработке общей законодательной базы. Полное прекращение выбросов углекислоты потребует 4 тысяч триллионов иен, и для этого в регионе будет создан гигантский рынок, который привлечет средства со всего мира", - сказал он.