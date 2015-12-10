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    ​Ким Чен Ын заявил о наличии у КНДР водородной бомбы

    Никаких официальных подтверждений, что Северная Корея создала водородную бомбу, пока не поступало

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ У КНДР может быть собственная водородная бомба.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о наличии у государства такого вооружения упомянул лидер страны Ким Чен Ын, слова которого приводит в четверг северокорейское агентство ЦТАК.

    "Мы смогли стать великой ядерной державой, способной защитить независимость и национальное достоинство нашей родины мощью ударов ядерных и водородных бомб", - приводит слова Ким Чен Ына агентство.

    Отмечается, что эта речь была произнесена северокорейским лидером в ходе посещения обновленного оружейного завода в Пхеньяне. Северокорейский лидер также подчеркнул, что "стране необходимо продолжить активное развитие военной промышленности".

    Никаких официальных подтверждений того, что Северная Корея действительно разработала и создала водородную бомбу, на данный момент не было.

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