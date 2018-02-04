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    Ким Чен Ын прокатился с супругой по Пхеньяну на новом троллейбусе

    Ким Чен Ын остался доволен продукцией

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/Лидер КНДР Ким Чен Ын прокатился по ночному Пхеньяну на новом троллейбусе, который был произведен на столичном заводе. В поездке политика сопровождала его супруга Ли Соль Чжу, а также представители Трудовой партии Кореи.

    Как передает Report об этом сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

    Ким Чен Ын остался доволен продукцией, отметив хорошую работу амортизаторов, ход трамвая и отсутствие лишних шумов.

    При этом он призвал продолжить работу в этом направлении, что позволит нормализовать управление столичным транспортом.

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