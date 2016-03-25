​Ким Чен Ын призвал армию быть готовой нанести удар по Сеулу

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Северокорейское Центральное телеграфное агентство передало в пятницу, что лидер страны Ким Чен Ын, инспектируя артиллерийские учения, призвал солдат быть готовыми нанести удар по правительственным организациям в Сеуле, как только будет приказ к атаке.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Ренхап.

Северная Корея должна прийти к объединению страны, "безжалостно уничтожая" государственные институты Южной Кореи, заявил Ким Чен Ын. Он подчеркнул также, что армия должна поддерживать боевой дух и бдительность на высоком уровне.