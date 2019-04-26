Ким Чен Ын покинул Владивосток на бронепоезде под "Катюшу"

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын завершил свой первый визит в Россию.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, утром 26 апреля он под звуки военного образцового оркестра почетного караула покинул Владивосток на бронепоезде.

Отмечается, что по случаю отъезда главы КНДР из России на привокзальной площади во Владивостоке была организована прощальная церемония.

После исполнения гимнов лидер Северной Кореи под "Катюшу" в исполнении оркестра вошел в здание вокзала и на специальном поезде отправился в КНДР.