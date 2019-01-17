Ким Чен Ын написал Трампу письмо

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль привезёт американскому президенту Дональду Тармпу письмо от главы КНДР Ким Чен Ына.

Как передает Report, об этом сообщил со ссылкой на источник корреспондент CNN Уилл Рипли.

"Источник, знакомый с переговорами США и Северной Кореи по денуклеаризации, сообщил мне, что главный переговорщик Пхеньяна и экс-глава разведки Ким Ён Чхоль привезёт с собой новое письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына президенту Дональду Трампу, когда он прибудет в Вашингтон в четверг", — сообщил он в Twitter.