Ким Чен Ын лично встретил Си Цзиньпина в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын и его супруга Ли Соль Чжу лично встретили главу КНР Си Цзиньпина с женой Пэн Лиюань в аэропорту Пхеньяна, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, глава КНР и первая леди покинули самолет под радостные возгласы. Лидеры тепло приветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.

Уточняется, что также были исполнены государственные гимны двух стран, а затем Си Цзиньпин провел смотр почетного караула трех родов корейских войск.

При этом визит Си Цзиньпина стал первой за 14 лет официальной поездкой лидера КНР в Северную Корею.