​Киев официально прекратил военно-техническое сотрудничество с Россией

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) Украины и России расторгнуто.

Как передает Report, об этом объявил журналистам украинский министр топлива и энергетики Владимир Демчишин после сегодняшнего заседания украинского правительства в Киеве.

Соглашение о ВТС России и Украины — документ от 26 мая 1993 года. Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что киевский кабмин прекратит действие этого документа, поскольку Россия представляет опасность для безопасности и территориальной целостности Украины.

Такое решение последовало на следующий день после заявления Петра Порошенко, что Украина находится с Россией в состоянии настоящей войны.

Еще в ноябре прошлого года в СБУ заверяли, что ни одно украинское оборонное предприятие и ни одно предприятие, которое производит продукцию двойного назначения, уже не сотрудничает с российской стороной.