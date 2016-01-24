Керри заверил Саудовскую Аравию в крепкой дружбе США

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри заверил власти Саудовской Аравии, что между двумя странами сохраняются прочные отношения, сообщает в воскресенье агентство Франс Пресс.

"Мы имеем более прочные взаимоотношения, более отчетливый союз, более крепкую дружбу с королевством Саудовская Аравия, чем когда-либо прежде", — заявил в воскресенье Керри перед окончанием 24-часового визита в Эр-Рияд.

По словам Керри, ничто не изменилось в отношениях между США и Саудовской Аравией, поскольку сотрудничество не позволило одной из стран региона получить ядерное оружие.

"Мы продолжим работать в регионе с нашими друзьями и союзниками", — подчеркнул американский политик.

Госсекретарь США Джон Керри в ходе поездки в Эр-Рияд в субботу встретился с королем Саудовской Аравии и министром иностранных дел королевства Аделем Аль-Джубейром. Стороны обсудили сирийский и йеменский кризисы, а также подготовку к переговорам по сирийскому урегулированию в Женеве. Керри также провел встречу с координатором верховного комитета сирийской оппозиции Риядом Хиджабом, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".