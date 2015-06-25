​Керри требует от Ирана выполнения всех условий соглашения

Баку. 25 Июня. REPORT.AZ/ Сделки с Ираном не будет, если Иран не выполнит абсолютно все взятые на себя обязательства, достигнутые в ходе переговоров с "шестеркой" международных посредников.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Джон Керри.

"Возможно, Иран не выполнит все, о чем мы договорились в Лозанне. В таком случае, не будет соглашения", — сказал он журналистам.

Американский дипломат намерен отправиться в пятницу в Вену на переговоры по иранской ядерной проблеме, сообщили в Госдепе.

Ранее сообщалось, что Франция выступила за автоматический возврат санкций против Ирана при срыве переговоров.