Керри: Cотрудничество США и России по Сирии нужно для недопущения повторения терактов

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ "Ничто не имеет большего значения для недопущения повторения терактов, как эффективное достижение США и Россией общего понимания по Сирии".

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Джон Керри в эксклюзивном интервью ТАСС.

"Выражаем наши глубокие соболезнования всем пострадавшим, всем людям в Брюсселе, Бельгии, - сказал он. - Это силы зла, и все мы обязаны объединиться с тем, чтобы их уничтожить. Поэтому так важна эта встреча с президентом Путиным. Потому что если бы мы смогли действовать сообща более эффективно, то мы были бы более продуктивными в том, что касается обнаружения террористов, предотвращения угроз и раскрытия их замыслов, которые существуют сегодня".

Глава американского дипведомства уверен, что "ничто не имеет большего значения для недопущения повторения Брюсселя, как эффективное достижение США и Россией общего понимания по Сирии и прекращение боевых действий в Сирии". "Если мы добьемся окончания войны в Сирии, то прекратится давление на весь регион, - добавил он. - Это будет в интересах беженцев, в интересах людей. Ведь экстремисты используют хаос для достижения своих целей".

"Чем скорее мы прекратим этот хаос, чем скорее мы изолируем террористов, тем быстрее мы восстановим стабильность и мир", - добавил он.