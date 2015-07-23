Керри: Санкции не остановили ядерную программу Ирана

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри в четверг выступил в сенате и решительно высказался за достигнутое с Ираном соглашение по ядерной программе, призвав конгрессменов одобрить его, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Хотим мы того или нет, но Иран наработал опыт в ядерной области, достиг возможности создавать материалы для ядерного оружия… Помните, что санкции не остановили ядерную программу Ирана от постоянного развития до такого уровня, который позволяет создать достаточно материалов для ядерного оружия. Кстати, они не сделали выбор в пользу его (ядерного оружия - ред.) производства, в отличие от Северной Кореи, которая создала и испытала его вне Договора о нераспространении ядерного оружия - Иран ничего такого не делал", - сказал Керри.

"Выбор, который у нас есть, - это либо соглашение, которое гарантирует, что иранская ядерная программа ограничена и носит полностью мирный характер, либо ничего", - подчеркнул Керри.

"Результат не может быть гарантирован только санкциями - я бы хотел, но не может. И, кстати, не может быть гарантирован только военными действиями, о чем говорят наши военные", - добавил госсекретарь.











